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الوطن

"تموين الفيوم" تضبط 972 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء

منذ 17 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
"تموين الفيوم" تضبط 972 زجاجة زيت تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء

صورة أرشيفية-زيت تمويني مدعم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تاجرا تموينيا ومسؤول فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية، بحوزتهما 972 زجاجة زيت تمويني مدعم، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط (عبدالرحمن ط.- 42 سنة- تاجر تمويني)، ومقيم بمركز إطسا، لحيازته 348 زجاجة زيت تمويني مدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 6949 لسنة 2018م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما ضبطت المباحث (حسين ع.- 41 سنة- مسؤول فرع الشركة المصرية للسلع الغذائية) ومقيم بمركز إطسا، لحيازته 624 زجاجة زيت تمويني مدعم، قبل إعادة بيعها في السوق السوداء.

حرر محضر 6988 لسنة 2018م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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