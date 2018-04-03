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الوطن

القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالسويس

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد مقلد
القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالسويس

اللواء محمد جاد مدير أمن السويس

ألقت مباحث قسم شرطة عتاقة بالسويس، القبض على خفير مسئول عن حماية وتأمين العمارات السكنية بمدينة الملك عبدالله التابعة لحي فيصل وبصحبته شخصين آخرين، كونوا تشكيل عصابي لسرقة الوحدات السكنية بالمدينة.                          

وتلقى اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس،  إخطارًا من مدير مباحث المديرية، يفيد القبض على خفير يدعى "أبو العلا.س.ع" سوداني الجنسية وبصحبته شخصين آخرين، أثناء قيامهم بتوزيع بعض المسروقات التى قاموا بالاستيلاء عليها من أحد الشقق السكنية بمدينة الملك عبدالله بحي عتاقة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق

 

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