استياء في "إسكان النواب" لغياب رئيس هيئة الطرق: "يتعامل بتعالي"

أعرب المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استيائه من تكرار عدم حضور اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري، اجتماع اللجنة للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال محمود، خلال اجتماع اللجنة، إن "رئيس هيئة الطرق لا يحترم البرلمان ويتعامل بتعالي مع طلبات الأعضاء التي هي في الأساس طلبات المواطنين التي ينقلها النواب للمسؤولين"، موجها رسالة إلى هشام عرفات وزير النقل، قائلا: "معالي الوزير رجالك لا يتعاونوا مع البرلمان وهذا غير مقبول".

وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، رفضه مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بهيئة الطرق إلا في حضور وزير النقل، رافضا حضور رئيس الهيئة إلى اللجنة "طالما لم يحترم النواب"، مضيفا: "نعلم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق وزير النقل، لذلك لا نتشبث بحضور الوزير ونكتفي بحضور رؤساء الهيئات ونواب الوزير، لكن عندما يرفض نواب الوزير ورؤساء الهيئات الحضور فهذا لن نسمح به مطلقا".