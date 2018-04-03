وزير النقل: بعد عام ونصف ستكون السكك الحديدية مختلفة عن الموجودة الآن

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن العالم كله يحدث به حوادث قطارات على الرغم من الأنظمة المتطورة، ولكن الوزارة تعمل واجبها وتطور الشبكات.

وأضاف عرفات خلال المؤتمر الصحفي له حول خطة صيانة القطارات، أن الوزارة لديها 1200 كيلو متأخرات في تجديد السكك الحديدية.

وتابع عرفات، أن أزمة وصول الرحلات تتحسن بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، موضحا أنه توجد إرادة سياسية غير مسبوقة لتحديث السكك الحديدية، وبعد عام ونصف سيكون هناك سكك حديدية مختلفة عن السابقة.

وأوضح عرفات أنه منذ 60 عاما لم تتطور السكك الحديدية، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير السكك الحديدية ستكون تقليل حركة التشغيل على الشبكة، معلنا إلغاء 40 رحلة من أصل 900 أي حوالي 4%، كي نضاعف عدد الرحلات بعد عامين.

ولفت عرفات إلى أنه لدينا أسطول جرارات قديم نسبته 80% من السبعينات، مشيرا إلى أن هذا يعبر عن الصيانة المستمرة والحفاظ عليها على الرغم أنها لا تعمل بكفاءة عالية.

واستكمل عرفات، لدينا 63 جرار عمرهم من 40 لـ45 سنة و326 جرار من 35 لـ40 سنة، وتلك الأرقام لا توجد في العالم كله، مضيفا لدينا 122 جرار الذين لا يعملون بكفاءة عالية نتيجة أخطاء التعاقد، وعدم التعاقد على صيانات.