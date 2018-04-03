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الوطن

"الإعلاميين": مؤتمر للإعلان عن اللائحة الداخلية للنقابة الأسبوع المقبل

منذ 29 دقيقة
كتب: مريم الخطري
"الإعلاميين": مؤتمر للإعلان عن اللائحة الداخلية للنقابة الأسبوع المقبل

حمدى الكنيسى

أوضح حمدي الكنيسي، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، عقد مؤتمر الأسبوع المقبل للإعلان بشكل تام على شروط القيد واللائحة الداخلية للنقابة.

وقال الكنيسي، لـ"الوطن"، إن الخلاف الذي حدث بينه وبين أعضاء اللجنة التأسيسية على شروط القيد كان يهدف لتحقيق مصلحة النقابة التي تعد الفيصل في مناقشة أي أمر، مضيفا: "نحن نختلف ولكن في النهاية نريد المصلحة العامة ونأخذ بجيمع الآراء المطروحة".

يذكر أن شروط القيد بالنقابة كانت سببا في أزمة بين أعضاء اللجنة التأسيسية وحمدي الكنيسي رئيس اللجنة بسبب رغبة الأخير في منح العضوية لأي شخص يوجد اسمه على تتر برنامج في أي قناة فضائية، بينما أصر أعضاء اللجنة على منح عضوية النقابة لمن يملك عقد رسمي بينه وبين المؤسسة التي يعمل بها سواء قناة تليفزيونية أو محطة إذاعية، فضلا عن وجود رقم تأميني يتم دفع تأمينات المنتمي للمؤسسة الإعلامية لعدم عمله بمهنة أخرى غير الإعلام.

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