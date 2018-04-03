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الوطن

افتتاح "المعرض السنوي للفنون التشكيلية" بالهندسة الإلكترونية في منوف

منذ 26 دقيقة
كتب: الوطن
افتتاح "المعرض السنوي للفنون التشكيلية" بالهندسة الإلكترونية في منوف

افتتاح المعرض السنوي للفنون التشكيلية بالهندسة الإلكترونية بمنوف

افتتح اليوم الدكتور عبدالناصر عبد الجواد، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض السنوي للفنون التشكيلية، بحضور عاكف بدر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ،ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وحمدي رمضان، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وأعضاء اللجان الفنية برعاية الشباب.

وأشار عميد الكلية، إلى أن هذا المعرض يتم تنظيمه سنويًا على مستوى كليات الجامعة؛ لاختيار الأفضل من بين جميع الكليات المشاركة في المهرجان السنوي للفنون التشكيلية.

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