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الوطن

"الأعلى للإعلام" يرسل برقية تهنئة للسيسي لفوزه في الانتخابات

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
"الأعلى للإعلام" يرسل برقية تهنئة للسيسي لفوزه في الانتخابات

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

أرسل مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وقال مكرم، في برقيته: "يسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لكي أهنئكم بمناسبة تجديد ثقة الشعب المصري العظيم في فخامتكم وفوزكم بفترة رئاسية ثانية".

وتضمنت البرقية: "لقد خرج الشعب المصري بالملايين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية مؤكدًا ثبات الإرادة المصرية وقوتها، كما يسعدني أن أرسل لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأجمل التهاني مصحوبة بعظيم التقدير لكم، سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والرخاء وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه، وأن يرعاكم الله ويوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها".

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