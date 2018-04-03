تسجيل الدخول

الوطن

7 يونيو.. الحكم على المتهمين بـ"أحداث أطفيح"

منذ 17 دقيقة
كتب: علاء يوسف
7 يونيو.. الحكم على المتهمين بـ"أحداث أطفيح"

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حجز إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لـ7 يونيو للحكم.

كانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة "غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا "حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

أخبار متعلقة

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ"أحداث أطفيح" لـ3 أبريل

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ"أحداث أطفيح" لـ3 أبريل
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ"أحداث أطفيح" لـ6 مارس

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ"أحداث أطفيح" لـ6 مارس
الحبس سنة مع وقف التنفيذ للمتهمين في "أحداث كنيسة أطفيح"

الحبس سنة مع وقف التنفيذ للمتهمين في "أحداث كنيسة أطفيح"
"أمن الجيزة" يواصل البحث على المتهمين الهاربين في أحداث أطفيح

"أمن الجيزة" يواصل البحث على المتهمين الهاربين في أحداث أطفيح
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ"أحداث أطفيح" لـ6 فبراير

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ"أحداث أطفيح" لـ6 فبراير

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

رفض رد المحكمة في قضية مقتل "تقى" عروس بنها

رفض رد المحكمة في قضية مقتل "تقى" عروس بنها

نادية مبروك: الإذاعة المصرية ستنقل احتفالات المصريين بـ"شم النسيم"

نادية مبروك: الإذاعة المصرية ستنقل احتفالات المصريين بـ"شم النسيم"

ألمانيا: الادعاء العام يطالب بترحيل زعيم كتالونيا السابق إلى إسبانيا

ألمانيا: الادعاء العام يطالب بترحيل زعيم كتالونيا السابق إلى إسبانيا

"التموين": طرح 7500 طن دواجن بالمجمعات خلال شهر رمضان

"التموين": طرح 7500 طن دواجن بالمجمعات خلال شهر رمضان

اختيارات الوطن

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

«سوق الجمعة» يغتال أحلام الأشقاء الأربعة: ادعوا لخامسنا

«سوق الجمعة» يغتال أحلام الأشقاء الأربعة: ادعوا لخامسنا

«نصّابون» يطلبون بيانات المواطنين وشركات المحمول تحذر: «أبلغونا فوراً»

«نصّابون» يطلبون بيانات المواطنين وشركات المحمول تحذر: «أبلغونا فوراً»

الأكثر قراءة

عاجل