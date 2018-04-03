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الوطن

أمن الجيزة: ضبط 19 طن فسيخ وأسماك مملحة تحتوي على حشرات قبل شم النسيم

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
أمن الجيزة: ضبط 19 طن فسيخ وأسماك مملحة تحتوي على حشرات قبل شم النسيم

اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، من ضبط 19 طن من الفسيخ والسردين غير صالحة للاستخدام الآدمي ويوجد بداخله حشرات وديدان وتفوح منه رائحة كريهة قبل طرحه للبيع بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، داخل مصنع بمنطقة العياط.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث الجيزة، تفيد بقيام صاحب مصنع لتجميع وتصنيع الأسماك المملحة بتجميع كميات كبيرة من الأسماك منتهية الصلاحية بقصد طرحها للبيع بالتزامن مع احتفالات شم النسيم مسببا أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر من ضباط المباحث تحت قيادة العميد ناجي كامل رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، وانطلقت مأمورية من إدارة البحث الجنائي والتموين إلى مكان المصنع بمركز العياط، وتم ضبط 19 طن فاسد من الأسماك المملحة وتحتوي على حشرات وديدان، وتم إخطار المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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