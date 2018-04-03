ضبط شخص يتاجر بالعملة الأجنبية من مدخرات المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج واستبدالها بالجنيه المصري مقابل عمولة مالية.

ووردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد مفادها قيام كلا من "عماد. ش. ي"، يعمل بإحدى الدول العربية، و"شعيب. ي. م"، ومقيمان بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول أثناء تواجده بتلك الدولة واستبدالها بالجنيه المصري من خلال بيعها للتجار والمستوردين والاستفادة من فارق سعر العملة وتهريبها لداخل البلاد من خلال عملائه وإرسالها للثاني على حسابه الشخصي بأحد البنوك ليقوم بسحبها وتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة.

وباستدعاء المتحري عنه الثاني ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر طبقا للفحص المستندى مليون جنيه مصري، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.