مدير "العمل العربية" يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

هنأ فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، باسم المنظمة، وأطرف العمل الثلاث بالدول العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية متمنيا التوفيق له خلال المرحلة المقبلة، بما يحفظ مصر ويحقق لها ولشعبها العريق الأمن والسلامة والتقدم والرقي والازدهار.

وأعرب "المطيري"، عن أمله بأن يحقق الرئيس السيسي طموحات وآمال الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه في قيادة الدولة نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه تطلعات الجماهير نحو معيشة أفضل ومستقبل مشرق.

جاء ذلك في ختام أعمال الندوة الوطنية حول "الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة من التأهيل إلي التشغيل"، التي عقدت اليوم الثلاثاء بالقاهرة واستمرت 3 أيام، ونظمتها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع منظمة العمل العربية، ممثلة في المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس ، بحضور رابح مقديش مدير المركز العربي للتشغيل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.