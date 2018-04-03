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الوطن

مدير "العمل العربية" يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

منذ 9 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
مدير "العمل العربية" يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

السيسي

هنأ فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، باسم المنظمة، وأطرف العمل الثلاث بالدول العربية، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية متمنيا التوفيق له خلال المرحلة المقبلة، بما يحفظ مصر ويحقق لها ولشعبها العريق الأمن والسلامة والتقدم والرقي والازدهار.

وأعرب "المطيري"، عن أمله بأن يحقق الرئيس السيسي طموحات وآمال الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه في قيادة الدولة نحو مستقبل مشرق تتحقق فيه تطلعات الجماهير نحو معيشة أفضل ومستقبل مشرق.

جاء ذلك في ختام أعمال الندوة الوطنية حول "الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة من التأهيل إلي التشغيل"، التي عقدت اليوم الثلاثاء بالقاهرة واستمرت 3 أيام، ونظمتها وزارة القوي العاملة بالتعاون مع منظمة العمل العربية، ممثلة في المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس ، بحضور رابح مقديش مدير المركز العربي للتشغيل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية ثانية، إذ حصل الرئيس السيسي على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 656 ألفا و534 صوتا.

كانت الانتخابات الرئاسية انطلقت، يوم الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس، تنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

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أول تصريح لمنسق حملة "السيسي" بعد إعلان نتائج الانتخابات: مصر فازت
المترو: إذاعة أغنيات وطنية بالمحطات بعد إعلان فوز السيسي بالانتخابات

المترو: إذاعة أغنيات وطنية بالمحطات بعد إعلان فوز السيسي بالانتخابات
حسب الله: النجاح الذي حققه السيسي في الانتخابات "يستحقه عن جدارة"

حسب الله: النجاح الذي حققه السيسي في الانتخابات "يستحقه عن جدارة"
رئيس "برلمانية التجمع": الشعب عايز مصر بـ"السيسي"

رئيس "برلمانية التجمع": الشعب عايز مصر بـ"السيسي"
أسامة كمال يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: منتظرون استكمال مشروعات التنمية

أسامة كمال يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: منتظرون استكمال مشروعات التنمية
عاجل| سلطان عمان يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة

عاجل| سلطان عمان يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة
"الرئاسة": السيسي يلقي كلمة للشعب المصري بعد قليل

"الرئاسة": السيسي يلقي كلمة للشعب المصري بعد قليل
ولي العهد السعودي يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة

ولي العهد السعودي يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة
"كلنا معاك" بدمياط تنظم احتفالية بمناسبة فوز السيسي بالرئاسة

"كلنا معاك" بدمياط تنظم احتفالية بمناسبة فوز السيسي بالرئاسة
عاجل| رئيس الإمارات يهنئ السيسي بفوزه بولاية ثانية

عاجل| رئيس الإمارات يهنئ السيسي بفوزه بولاية ثانية
عاجل| رئيس أرمينيا يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة

عاجل| رئيس أرمينيا يهنئ السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة
بوتين يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

بوتين يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية
رئيس "برلمانية مصر بلدي": فوز السيسي لحظة فارقة في عمر الزمان

رئيس "برلمانية مصر بلدي": فوز السيسي لحظة فارقة في عمر الزمان
رئيس "برلمانية الشعب الجمهوري": فوز السيسي بولاية جديدة "يوم عيد"

رئيس "برلمانية الشعب الجمهوري": فوز السيسي بولاية جديدة "يوم عيد"
موسى لـ"الوطن": سنتكاتف مع السيسي في بناء الدولة.. وبرنامجي تحت تصرفه

موسى لـ"الوطن": سنتكاتف مع السيسي في بناء الدولة.. وبرنامجي تحت تصرفه
بوتفليقة يبعث ببرقية تهنئة للسيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية

بوتفليقة يبعث ببرقية تهنئة للسيسي لفوزه بفترة رئاسة ثانية
"عبدالعال" لـ"السيسي": أعانكم الله على قيادة مصر في ولايتكم الثانية

"عبدالعال" لـ"السيسي": أعانكم الله على قيادة مصر في ولايتكم الثانية
"الإنجيلية" تهنئ السيسي بفوزه: "نقف خلفك في كل ما تتخذه"

"الإنجيلية" تهنئ السيسي بفوزه: "نقف خلفك في كل ما تتخذه"
جامعة بنها: فوز السيسي انطلاقة جديدة لاستكمال الإنجازات العملاقة

جامعة بنها: فوز السيسي انطلاقة جديدة لاستكمال الإنجازات العملاقة
بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية

بين "1952 و2018".. نسب نجاح رؤساء مصر منذ إعلان الجمهورية
بالصور| السيسي لحظة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية

بالصور| السيسي لحظة إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية
هاني رمزي: نتيجة الانتخابات كانت "محسومة".. والسيسي حمل مصر على عاتقه

هاني رمزي: نتيجة الانتخابات كانت "محسومة".. والسيسي حمل مصر على عاتقه
بالصور| مسيرات عمالية لشركتي النصر وغزل المحلة احتفالا بفوز "السيسي"

بالصور| مسيرات عمالية لشركتي النصر وغزل المحلة احتفالا بفوز "السيسي"
"حماة الوطن" يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: يحظى بمصداقية في قلوب الشعب

"حماة الوطن" يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: يحظى بمصداقية في قلوب الشعب
وزير الزراعة يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية

وزير الزراعة يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية
صلاح عبدالله: نتيجة الانتخابات صفعة على وجه الجماعات الإرهابية

صلاح عبدالله: نتيجة الانتخابات صفعة على وجه الجماعات الإرهابية
عاجل| رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية

عاجل| رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثانية
موسى مصطفى موسى بعد خسارته: السيسي الرجل المناسب للمرحلة المقبلة

موسى مصطفى موسى بعد خسارته: السيسي الرجل المناسب للمرحلة المقبلة
العاهل السعودي يهنئ السيسي: نحرص على استمرار تعزيز علاقات الأخوة

العاهل السعودي يهنئ السيسي: نحرص على استمرار تعزيز علاقات الأخوة
موسى مصطفى يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: رجل المرحلة وسنقف بجانبه

موسى مصطفى يهنئ السيسي بفوزه بالرئاسة: رجل المرحلة وسنقف بجانبه
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بالصور| السيسي يتابع نتائج الانتخابات الرئاسية بين شباب حملته

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موسى بعد فوز السيسي: الشعب أثبت قدرته على التصدي لكل أعداء الوطن
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