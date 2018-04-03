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الوطن

شاكر يفتتح أول مصنع لإنتاج مهمات محولات القوى بالشرق الأوسط في السويس

منذ 6 دقيقة
كتب: سلامة عامر
شاكر يفتتح أول مصنع لإنتاج مهمات محولات القوى بالشرق الأوسط في السويس

وزير الكهرباء خلال افتتاح المصنع

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتتاح مصنع محطات محولات الجهد العالي "XD- EGEMAC" لإنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت" بالإضافة إلى مهمات الـGIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق بالسويس.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء، واللواء أحمد حامد محافظ السويس والسفير خان بينج قنصل دولة الصين بمصر، وخوه ليان عضو الجمعية العمومية لشركة XD إجيماك، والمهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية لصناعة المنتجات الكهربائية.

وقال وزير الكهرباء، إن المصنع يعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت، بالإضافة إلى مهمات الـGIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق.

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