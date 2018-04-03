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الوطن

مجلس قطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية يبدأ جلسته بتهنئة السيسي

منذ 9 دقيقة
كتب: الوطن
مجلس قطاع خدمة المجتمع بجامعة المنوفية يبدأ جلسته بتهنئة السيسي

جامعة المنوفية

استهل مجلس قطاع خدمة المحتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلسته الثامنة، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لتوليه فترة رئاسية جديدة متمنيا له السداد والتوفيق في إدارة البلاد.

ودعا قرمان خلال الجلسة بضرورة شن حملة توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على نهر النيل وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لفرع جهاز شئون البيئة بطنطا.

كما أشاد بندوة "مسؤولية القرار" التي نظمت بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، مطالبا بضرورة تعميمها على جميع كليات الجامعة لتوعية الطلاب بضرورة التحلي بالقدرة على تحمل المسؤولية ورسم شخصية سوية.

ومن جانبه قدم المجلس التهاني للكليات الفائزة بجائزة التميز البيئي لهذا العام 2017 – 2018 وهما كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف وكلية التمريض.

كما قدم قرمان شهادة تقدير للدكتورة آمال شحاتة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحصول الكلية على نفس الجائزة لعامين على التوالي حيث حصلت على المركز الثاني في عام 2016 -2017، مشيرا إلى أن الحصول على القمة أمر صعب والحفاظ عليها أصعب.

واختتم المجلس الجلسة بعرض ما يستجد من أعمال والتأكيد على أهمية استغلال مزرعة الراهب الاستغلال الأمثل والاستعانة بالعمالة الموسمية ونقل بعض أقسام كلية الزراعة التي لها صلة بالمزرعة إلى مقر المزرعة لتنشيط العمل بها.

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