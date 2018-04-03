"كفر الشيخ" تطرح 10 عمارات للإسكان بالمزاد في "أرض القمامة"

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عن طرح 10 عمارات سكنية بموقع مقلب القمامة بغرب مدينة كفرالشيخ، في مناقصة علنية، مضيفًا أن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفرالشيخ، قد طرحتها في مناقصة عامة علنية ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، المرحلة الثالثة بين مقاولي القطاع العام والخاص والمقيدين بالاتحاد المصري، للتشييد والبناء طبقًا للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته من "الفئة الرابعة".

وتشمل المناقصات عملية إنشاء 3 عمارات عقد 1بأرض القمامة بكفرالشيخ في جلسة 18 أبريل الجاري، عملية إنشاء 3 عمارات عقد2 بأرض القمامة بكفرالشيخ في جلسة 19أبريل، عملية إنشاء عمارتين عقد3 بأرض القمامة بكفرالشيخ في جلسة 22 أبريل، عملية إنشاء عمارتين عقد4 بأرض القمامة بكفرالشيخ في جلسة23 أبريل الجاري.

أكد المحافظ، أنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول وزارة الزراعة لاستثمار الأراضي الغير مستغلة لإقامة مشروعات نفع عام، لافتًا أن هناك بعض القطع التى تم تخصيصها ضمن هذا البروتوكول لإقامة مشروعات اسكان اجتماعي، فضلًا عن أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة توزيع شقق إسكان اجتماعي بعدد من مراكز المحافظة، وأن الأراضي الجديدة الخاصة ببروتوكول الزراعة تساعد في إنهاء مشكلة الإسكان بمدينة كفرالشيخ.