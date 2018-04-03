تسجيل الدخول

الوطن

"كفر الشيخ" تطرح 10 عمارات للإسكان بالمزاد في "أرض القمامة"

منذ 4 دقيقة
كتب: الوطن
"كفر الشيخ" تطرح 10 عمارات للإسكان بالمزاد في "أرض القمامة"

اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عن طرح 10 عمارات سكنية بموقع مقلب القمامة بغرب مدينة كفرالشيخ، في مناقصة علنية، مضيفًا أن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفرالشيخ، قد طرحتها في مناقصة عامة علنية ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، المرحلة الثالثة بين مقاولي القطاع العام والخاص والمقيدين بالاتحاد المصري، للتشييد والبناء طبقًا للقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته من "الفئة الرابعة".

وتشمل المناقصات عملية إنشاء 3 عمارات عقد 1بأرض القمامة بكفرالشيخ في جلسة 18 أبريل الجاري، عملية إنشاء 3 عمارات عقد2 بأرض القمامة بكفرالشيخ في جلسة 19أبريل، عملية إنشاء عمارتين عقد3 بأرض القمامة بكفرالشيخ في جلسة 22 أبريل، عملية إنشاء عمارتين عقد4 بأرض القمامة بكفرالشيخ في جلسة23 أبريل الجاري.

أكد المحافظ، أنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول وزارة الزراعة لاستثمار الأراضي الغير مستغلة لإقامة مشروعات نفع عام، لافتًا أن هناك بعض القطع التى تم تخصيصها ضمن هذا البروتوكول لإقامة مشروعات اسكان اجتماعي، فضلًا عن أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة توزيع شقق إسكان اجتماعي بعدد من مراكز المحافظة، وأن الأراضي الجديدة الخاصة ببروتوكول الزراعة تساعد في إنهاء مشكلة الإسكان بمدينة كفرالشيخ.

 

أخبار متعلقة

محافظ كفرالشيخ يغلق 119 مؤسسة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية

محافظ كفرالشيخ يغلق 119 مؤسسة طبية مخالفة للاشتراطات الصحية
محافظ كفرالشيخ: وفرنا 1500 فرصة عمل في منظومة الجمع السكني للقمامة

محافظ كفرالشيخ: وفرنا 1500 فرصة عمل في منظومة الجمع السكني للقمامة
بالصور| محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال إنشاء كوبري البرلس العلوي

بالصور| محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال إنشاء كوبري البرلس العلوي
بالصور| محافظ كفرالشيخ يتابع المرحلة الثانية من حماية بحيرة البرلس

بالصور| محافظ كفرالشيخ يتابع المرحلة الثانية من حماية بحيرة البرلس

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

العراب في لقاء قديم: الشهرة لا تعني النجاح والأسواني تفوق على محفوظ

العراب في لقاء قديم: الشهرة لا تعني النجاح والأسواني تفوق على محفوظ

"كفر الشيخ" تطرح 10 عمارات للإسكان بالمزاد في "أرض القمامة"

"كفر الشيخ" تطرح 10 عمارات للإسكان بالمزاد في "أرض القمامة"

محافظ القاهرة: توفير ربع مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميا

محافظ القاهرة: توفير ربع مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميا

شاكر يفتتح أول مصنع لإنتاج مهمات محولات القوى بالشرق الأوسط في السويس

شاكر يفتتح أول مصنع لإنتاج مهمات محولات القوى بالشرق الأوسط في السويس

سفير النرويج بالقاهرة يدعو رجال الأعمال لحضور معرض دولي في أغسطس

سفير النرويج بالقاهرة يدعو رجال الأعمال لحضور معرض دولي في أغسطس

اختيارات الوطن

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

الأكثر قراءة

عاجل