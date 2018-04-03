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الوطن

"الوطنية" تبدأ حفظ أوراق ومستندات الانتخابات الرئاسية

منذ 12 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
"الوطنية" تبدأ حفظ أوراق ومستندات الانتخابات الرئاسية

عملية فرز الاصوات باحدى اللجان- ارشيف

بدأت لجان الحفظ بالهيئة الوطنية للانتخابات حفظ أوراق ومستندات العملية الانتخابية، المتضمنة كشوف الناخبين ومحاضر فرز اللجان الفرعية، والحصر العددي لأصوات اللجان العامة، لتوثيقها في أرشيف الهيئة.

وتعكف الهيئة على مراجعة الحساب البنكي للمرشحين، والنظر في مدى التزامهما بضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمحددة قانونا بـ20 مليون جنيه حدا أقصى.

وحددت الهيئة بنكي "الأهلي المصري"، و"مصر" ليفتح كل مرشح حسابا بنكيا في أي منهما لإيداع نفقات حملته الانتخابية وما يتلقاه من تبرعات، لا يجوز للمرشح الإنفاق من الحساب على غير أعمال الدعاية الانتخابية، ولا يجوز له الإنفاق على الدعاية من خارج الحساب البنكي.

وقالت مصادر قضائية، لـ"الوطن"، إن الهيئة تراجع أيضا تقارير لجان مراقبة الدعاية الانتخابية بالمحافظات، وتقارير لجنة تقييم الأداء الإعلامي، لإعداد تقرير مفصل بمخالفات الدعاية، وإزالة مصلقات الدعاية على نفقة المرشحين، بخصم مصاريف الإزالة من مبلغ التأمين الذي دفعه كل مرشح أثناء تقدمة بأوراق ترشحه، والذي كان مقدرا بـ20 ألف جنيه تم إيداعها في خزينة الهيئة الوطنية للانتخابات.

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