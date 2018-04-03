تسجيل الدخول

الوطن

بوتين في تركيا لبحث النزاع السوري وإطلاق بناء مفاعل نووي

منذ 21 دقيقة
كتب: (أ ف ب)
بوتين في تركيا لبحث النزاع السوري وإطلاق بناء مفاعل نووي

بوتين

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، زيارة لتركيا تستمر يومين يطلق خلالها رسميا مع مضيفه رجب طيب أردوغان، بناء مفاعل نووي قبل أن يجريا محادثات مهمة حول سوريا.

وزيارة بوتين هي الأولى التي يجريها للخارج منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في 18 مارس، وتأتي الزيارة في ذروة أزمة دبلوماسية بين روسيا والغرب منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بالوقوف وراءه.

والأربعاء، ينضم إلى الرئيسين في العاصمة التركية الرئيس الإيراني حسن روحاني لعقد قمة ثلاثية مخصصة لسوريا.

وقبل القمة، يطلق الرئيسان الروسي والتركي الثلاثاء رسميا ورشة بناء محطة أكويو النووية، الأولى من هذا النوع على الأراضي التركية، وتحديدا في محافظة مرسين (جنوب) والتي تتولاها مجموعة "روساتوم" الروسية.

وبعدها، يجري بوتين وأردوغان محادثات مغلقة في القصر الرئاسي التركي يحتل فيها الملف السوري حيزا كبيرا وخصوصا في ضوء التعاون الوثيق بين البلدين حوله.

ومنذ أكثر من عام، ينسج الرئيسان الروسي والتركي علاقات ثنائية وطيدة تثير قلق حلفاء تركيا في حلف شمال الاطلسي، بدليل أن أنقرة نأت بنفسها من الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا وحلفاؤها بحق دبلوماسيين روس ردا على تسميم سكريبال.

كذلك، ينظر الحلف الأطلسي بريبة إلى إعلان تركيا التوصل إلى اتفاق مع روسيا لشراء أنظمة إس-400 الدفاعية.

وعزز البلدان أيضا تعاونهما على الصعيد الاقتصادي وفي مجال الطاقة، ويتمثل ذلك خصوصا في مشروع توركستريم لنقل الغاز والذي سيتيح لموسكو الاستغناء عن أوكرانيا عبر البحر الأسود وتركيا لتصدير غازها إلى أوروبا.

أخبار متعلقة

بوتين يبحث المشاريع الاستراتيجية والقضايا الدولية خلال زيارته لأنقرة

بوتين يبحث المشاريع الاستراتيجية والقضايا الدولية خلال زيارته لأنقرة
"الكرملين": بوتين يزور أنقرة غدا تلبية لدعوة أردوغان

"الكرملين": بوتين يزور أنقرة غدا تلبية لدعوة أردوغان
بوتين ولوكاشينكو يتبادلان التهنئة بيوم وحدة روسيا وبيلاروسا

بوتين ولوكاشينكو يتبادلان التهنئة بيوم وحدة روسيا وبيلاروسا
ترامب يقترح عقد قمة مع بوتين في البيت الأبيض

ترامب يقترح عقد قمة مع بوتين في البيت الأبيض

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

محافظ قنا يستقبل منظمي مبادرة "جميلة يا بلدي"

محافظ قنا يستقبل منظمي مبادرة "جميلة يا بلدي"

ورشة عمل عن فرص التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي في جامعة الفيوم

والي: عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بلغ 2.4 مليون أسرة

والي: عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بلغ 2.4 مليون أسرة

ضبط عاطل بإدفو بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح ناري

ضبط عاطل بإدفو بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح ناري

سلطان: إقامة المؤتمر الدولي التاسع لصناعة البترول نهاية أبريل

سلطان: إقامة المؤتمر الدولي التاسع لصناعة البترول نهاية أبريل

اختيارات الوطن

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

الأكثر قراءة

عاجل