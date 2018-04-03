إحباط تهريب "شامبوهات" وكريمات للجسم داخل حاوية قادمة من الصين

أحبط رجال مباحث موانىء بورسعيد بالتنسيق مع رجال الجمارك، اليوم، محاولة تهريب كميات كبيرة من الشامبو وكريمات ولوشن مرطب للجسم داخل حاوية قادمة من الصين إلى ميناء غرب بورسعيد بساحة المستودع العام تحتوي على شاشات عرض وأجزاء كمبيوتر بغرض التهرب من الكشف الطبي عليها.

كان رجال مباحث الميناء، قد تلقوا إخبارية تفيد الشك في حاوية بالميناء لم يهتم صاحبها باتخاذ إجراءات الإفراج الجمركي لها وعلى الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة بتشكيل لجنة جمركية لفحص المضبوطات وإعداد محضر ضبط جمركي تحت إشراف الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وبفحصها تبين وجود كميات كبيرة من الشامبو وكريمات ولوشن الجسم والوجه"داخل أجزاء الكمبيوتر وشاشات العرض وذلك بغرض تهريبها دون أن تعرض على إدارة الصيدليات في قسم الصادرات والواردات.

وأمرت النيابة بأخذ عينات منها لعرضها على إدارة الصيدليات لمعرفة إذا كانت غير صالحة للاستخدام أو آمنة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحاوية.