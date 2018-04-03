أعلنت شركة فيليبس للإضاءة، عن تدشين مشروع إضاءة قاعات المتحف المصري بتكنولوجيا الـLED الحديثة، من خلال إضاءة قاعة البركة أحد أكبر قاعات المتحف المصري بالتحرير، إيمانًا أن كل قطعة فنيه تستحق أن يتم توفير إضاءة جيدة لها لإظهار كل ما يميزها من تفاصيل.

وعقدت "فيليبس للإضاءة" مؤتمرًا صحفيًا اليوم، بالقاهرة، للإعلان عن تدشين مشروع تحويل الإضاءة التقليدية إلى LED بالمتحف المصري وإطلاق منتجات محلية الصنع، والتي من خلالها تبدأ الشركة في تصنيع منتجاتها في مصر كأحد مراكزها الرئيسية في المنطقة، وتدعيم الصادرات المصرية في أسواق شمال وشرق إفريقيا، بحضور كلا من تامر أبو الغار، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا بشركة فيليبس للإضاءة، ومحمد أبو العزايم، المدير العام لمصر وشرق إفريقيا بشركة فيليبس للإضاءة.