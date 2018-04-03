تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الإسكندرية: إقامة معرض ''أهلا رمضان'' على أرض كوتة أول مايو

منذ 20 دقيقة
كتب: مروة مرسى
محافظ الإسكندرية: إقامة معرض ''أهلا رمضان'' على أرض كوتة أول مايو

محافظ الإسكندرية

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، انه سيجرى إقامة معرض كبير تحت عنوان "أهلاً رمضان''، على أرض كوتة، وذلك في الفترة من ١ مايو وحتى 15 مايو 2018 ميلاديًا، لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ولتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم، وتشديد الرقابة على الأسواق.

يقام المعرض تحت رعاية محافظة الإسكندرية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، واتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأوضح المحافظ، خلال ترأس المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم، أن إقامة هذه المعرض يأتي في إطار جهود المحافظة في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة لمحاربة الغلاء والاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال ترأس المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية بجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسؤولي المحافظة، والاستماع إلى الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لحل المشاكل الوقتية.

أخبار متعلقة

محافظ الإسكندرية يسلم منازل "مشروع سترة" لقاطنيها

محافظ الإسكندرية يسلم منازل "مشروع سترة" لقاطنيها
محافظ الإسكندرية يقدم التعازي لقنصل روسيا في ضحايا حريق المركز التجاري

محافظ الإسكندرية يقدم التعازي لقنصل روسيا في ضحايا حريق المركز التجاري
فشل محاولة سرقة مكتب مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية

فشل محاولة سرقة مكتب مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية
وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بأعضاء الغرفة والسلاسل التجارية

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بأعضاء الغرفة والسلاسل التجارية

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

ورشة عمل عن فرص التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي في جامعة الفيوم

والي: عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بلغ 2.4 مليون أسرة

والي: عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بلغ 2.4 مليون أسرة

ضبط عاطل بإدفو بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح ناري

ضبط عاطل بإدفو بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح ناري

سلطان: إقامة المؤتمر الدولي التاسع لصناعة البترول نهاية أبريل

سلطان: إقامة المؤتمر الدولي التاسع لصناعة البترول نهاية أبريل

منسق "رسالة": إنشاء 8 منازل وتجهيز 40 سقفا خشبيا للأسر الفقيرة بمطروح

منسق "رسالة": إنشاء 8 منازل وتجهيز 40 سقفا خشبيا للأسر الفقيرة بمطروح

اختيارات الوطن

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

الأكثر قراءة

عاجل