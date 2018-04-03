محافظ الإسكندرية: إقامة معرض ''أهلا رمضان'' على أرض كوتة أول مايو

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، انه سيجرى إقامة معرض كبير تحت عنوان "أهلاً رمضان''، على أرض كوتة، وذلك في الفترة من ١ مايو وحتى 15 مايو 2018 ميلاديًا، لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، ولتخفيف العبء عن المواطنين بتوفير السلع الغذائية المختلفة لهم، وتشديد الرقابة على الأسواق.

يقام المعرض تحت رعاية محافظة الإسكندرية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، واتحاد الغرف التجارية المصرية.

وأوضح المحافظ، خلال ترأس المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم، أن إقامة هذه المعرض يأتي في إطار جهود المحافظة في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة لمحاربة الغلاء والاحتكار وتشديد الرقابة على الأسواق، وبالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، والغرفة التجارية بالإسكندرية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات التابعة لها، وشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال ترأس المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية بجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسؤولي المحافظة، والاستماع إلى الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لحل المشاكل الوقتية.