"رينو" تتصدر مبيعات السيارات المستوردة خلال أول شهرين من العام الحالي

تصدرت العلامة الفرنسية "رينو" مبيعات السيارات المستوردة خلال أول شهرين من العام الحالى، مسجلة بيع 1373 سيارة بحصة سوقية قدرها 18,8 %.

وحافظت العلامة الفرنسية على تصدرها لمبيعات السيارات المستوردة منذ العام الماضى وحتى شهر فبراير من العام الحالي، وحسب الأميك لم يحدث أي تغيير في مبيعات السيارات المستوردة خلال أول شهرين من العام الحالى عند مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت بيع 7,299 سيارة ركوب مستوردة وهو تقريبا نفس حجم المبيعات في نفس الفترة من العام الماضى.

وجاءت "هيونداي" في المركز الثانى محققة بيع 1155 سيارة ركاب مستوردة بحصة سوقية قدرها 15,8 %، وجائت في المرتبة الثالثة العلامة اليابانية "تويوتا" بحصة سوقيه 13 % مسجلة بيع 950 سيارة مستوردة في أول شهرين من العام الحالي، ثم جاءت العلامة الكورية "كيا" بالمرتبة الرابعة ببيع 826 سيارة مستوردة وبحصة سوقية 11,3%.

جاءت العلامة الألمانية "أوبل" فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية قدرها 8% ومسجلة بيع 582 سيارة مستوردة في أول شهرين من العام الحالي.