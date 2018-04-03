"عليا الوفد" تعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لتسليم الحزب لـ"أبو شقة"

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، اجتماعا الثلاثاء المقبل، لتسليم رئاسة الحزب، للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الجديد، بعد فوزه برئاسة الحزب، الجمعة الماضي.

وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه سيتوجه بالشكر لأعضاء الهيئة العليا للحزب، الذين كانوا سندا قويا للوفد، ورئيسه، خلال 8 سنوات ماضية، من أصعب السنوات التي مرت علي مصر وحزب الوفد، حسب وصفه.

وأضاف"البدوي" لـ"الوطن"، أنه سيتقدم باستقالته من منصب رئيس الحزب، خلال الاجتماع، والذي سيوافق العاشر من أبريل، حيث سيتم تسليم إدارة الاجتماع لرئيس الحزب المنتخب المستشار بهاء أبو شقة، الذي سيقوم بدوره باستكمال مناقشة جدول الأعمال.