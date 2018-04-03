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الوطن

وائل جسار يطلق كليب "حب ومتحبش" على أنغامي

منذ 8 دقيقة
كتب: ياسمين محمود
وائل جسار يطلق كليب "حب ومتحبش" على أنغامي

وائل جسار

أطلق وائل جسار كليبه الجديد "حب ومتحبش"، منذ قليل، على قناة موقع "أنغامي"، عقب مرور أقل من 10 أيام على تصويرها داخل احد القصور بمنطقة المنيل مع المخرج المتميز عصام نصار.

"حب ومتحبش" يقدمها جسار باللهجة المصرية، يبتعد فيها عن "الرومانسية" التي تميز أغانيه، من كلمات هاني سارو ولحن أحمد الزعيم وتوزيع عادل عياش ومن إنتاج محمد ياسين وإدارة أعمال تامر عبدالمنعم.

على جانب آخر يستعد جسار لحفله الغنائي الأول بجدة 6 أبريل الجاري والذي يعد أول حفل لمطرب لبناني بالسعودية يحضره الأسر والعائلات بالمملكة من الجنسين.

ويشارك في إحياء نفس الليلة النجم التونسي الكبير صابر الرباعي ومن المتوقع أن يكون أقوى حفلات مدينة الملك عبدالله الثقافية وعقب الحفل يتجه جسار يوم 7 أبريل لإحياء حفلا ضخما بمدينة العقبة الأردنية.

ويختتم جسار جولته الغنائية بالعواصم والمدن العربية بحفل غنائي بالقاهرة، لم يتم الكشف عن تفاصيله ثم يتجه الى جولة أخرى بأوروبا بداية من العاصمة الفرنسية باريس ومرورا بالسويد.

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