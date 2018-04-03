السيسي لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد: نتطلع لتعزيز التعاون

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي وجه التهنئة للدكتور أبي أحمد بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد.

وأكد السيسي، اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بأثيوبيا وما يربط بين البلدين من مصير مشترك، مشيرًا إلى تطلع للعمل مع رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد من أجل مواصلة تعزيز الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تطوير التنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعرب عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه له التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات المصرية الأثيوبية التاريخية وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الافريقية المختلفة، ولاسيما ما يتعلق بالقرن الافريقي، بما يدعم مسيرة العمل الإفريقي المشترك.