محافظ الدقهلية: وقف مدير مدرسة "مشهد الذبح" وإحالة المعلمين للتحقيق

أعلن الدكتور أحمد شعراوي محافظ الدقهلية، وقف مدير مدرسة المعصرة والوكيل والمشرف على النشاط بالمدرسة، بعد واقعة "مشهد الذبح" التي قدمت أمام التلاميذ وتحويل كل المعلمين للتحقيق.

وأضاف شعراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المدرسة دورها تربوي لا يجب أن يتعلم الطلاب تلك المشاهد العدوانية، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتعلم الطالب كيفية المشاركة في العملية الانتخابية وكيفية المشاركة بفاعلية في الحياة السياسية.

وأشار إلى أن الأطفال بالمدارس لا تدرك أن مشهد "الذبح" مجرد خدعة ما للعبة من الساحر وبالتالي لا يجب تصويره أمامهم.

كان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا مقطعًا مصورًا لمشهد ذبح تمثيلي ضمن فقرة ساحر في حفل للأيتام نظمته مدرسة المعصرة الابتدائية بالدقهلية ما أثار ردود فعل مستنكرة عديدة.