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الوطن

"الأزهر" يُطبق برنامج "تكافل" على طلاب المعاهد

منذ 16 دقيقة
كتب: عبدالوهاب عيسى
"الأزهر" يُطبق برنامج "تكافل" على طلاب المعاهد

مشيخة الأزهر

وقعت مشيخة الأزهر ووزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتفعيل شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج "تكافل"، الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، وتوفير حد أدنى من الحياة الكريمة له، والمقرر من خلاله تطبيق برنامج تكافل على طلاب المعاهد الأزهريَّة "ابتدائيَّة وإعداديَّة وثانويَّة".

وقالت مشيخة الأزهر فى بيان لها، إن البرنامج يأتى من سلسلة الإجراءات التي تقوم بها الدولة من الإصلاحات الاقتصاديَّة والسياسيَّة، استجابة لاحتياجات المجتمع المصريِّ، وكفالة حقوقه المتكاملة والعادلة، واستنادًا إلى ما نصَّت عليه الإرادة السياسيَّة وأوجبه الدستور من توفير مظلَّة حماية اجتماعيَّة، وما أثبتته مؤشِّرات الوضع الاقتصاديِّ السلبيِّ في الآونة الأخيرة.

وأضاف البيان أن البرتوكول يهدف إلى زيادة نسب حضور الطلبة من أبناء أسر برنامج "تكافل" للمدارس والمعاهد الأزهريَّة، ويتوقَّع أن يساهم هذا في تحسين الحالة الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة للأسر بما يؤهِّلها للخروج من دائرة توريث الفقر متعدد الأبعاد.

وتابع البيان أن تنفيذ البرنامج يؤدى إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة بما يستوجب توفيرها وإتاحتها للجميع، وتحسين جودتها فيما يخصُّ آليات تقديمها، ومتابعة وتطوير كفاءة مقدِّميها، ومراعاة مواصفات الجودة في منتج الخدمة النهائيِّ.

وأشار البيان إلى البرنامج يغطي الأسر غير القادرة والأكثر فقرًا في كل محافظات الجمهوريَّة "كافة النطاقات الجغرافيَّة من الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدوديَّة والقاهرة الكبرى"، ويولي الاهتمام بضرورة التنشئة السليمة وتنمية أطفال الأُسر المستهدفة من سن 6 إلى 18 عامًا فيما يخص الخدمات التعليميَّة بشرط انتظام الطلاب في الدراسة.

واستكمل البيان أن البرنامج يستهدف الأطفال تحت سن 6 سنوات، والأمهات الحوامل فيما يخص الخدمات الصحيَّة، والاستثمار في تلك الأجيال؛ لتطويرهم وتمكينهم كمواطنين صالحين منتجين في المستقبل القريب.

وقع البروتوكول من جانب الأزهر الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومن جانب وزارة التضامن الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي.

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