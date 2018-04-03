في عدد الغد.. كواليس ليلة سقوط الزمالك

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الأربعاء: "أحلام الولاية الثانية.. طلبة وعمال وخريجون وموظفون يضعون روشتة علاج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. نرصد مطالب وأولويات المواطنين بعد ساعات من إعلان فوز السيسي".

كما تقرأ في عدد الغد أيضًا: "السيسي للجبوري: ندعم وحدة واستقرار العراق.. ونلتزم بقيم الأمانة وعدم التآمر.. الرئيس يطالب الحكومة بالاستمرار في ترشيد استخدام المياه وتحسين جودتها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين".

ورياضيًا تقرأ: "كواليس ليلة سقوط الزمالك.. مرتضى بعد الهزيمة من الدراويش: إيهاب جلال مدرب ظالم وبيمشي من دماغه ولازم يفهم إننا مش في مدرسة ابتدائي".