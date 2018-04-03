سعفان: مراكز المعلومات تقوم بتصنيف العمالة غير المنتظمة جغرافيا ومهنيا

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مراكز المعلومات تقوم حاليا بتصنيف العمالة غير المنتظمة وتسجيلها جغرافيًا ومهنيًا بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة ووضع رؤية للرعاية الشاملة، وفقاً لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.

وشدد الوزير في تصريحات صحفية على اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برعاية تلك الفئة من العمالة بتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.