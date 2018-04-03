مؤلف سلسلة «فلاش»: كان أقرب لـ«الفيلسوف» منه لـ«الكاتب»

قال الكاتب خالد الصفتى، مؤلف سلسلة «فلاش»، إن الكاتب والروائى الراحل أحمد خالد توفيق تميّز بشخصيته، متابعاً: «الذى بينى وبينه ليس صداقة، بل محبة وعلاقة احترام متبادلة، وكنا نذكر بعضنا البعض بالخير».

وأضاف «الصفتى» لـ«الوطن»: «أتذكّر موقفاً للدكتور أحمد لن أنساه فى حياتى، حيث كنت أعمل فى قطر خلال فترة سابقة، وتوفى حمدى مصطفى، رئيس المؤسسة التى كنت أعمل بها، وحين نظم حفل تأبين له اتصل بى وأصر على حضورى لألقى كلمة فى حفل التأبين، وأكد أننى من أعمدة المؤسسة وأركانها، رغم تركى لها قبل عدة سنوات».

وتابع: «الدكتور وصفنى خلال إحدى كتاباته بأننى الكاتب الذى يحوى قلب طفل، فالراحل له ميزة خاصة وهى الشعور بأنه فيلسوف أكثر من كونه كاتباً، ويصف المشاهد بعبقرية ويختار ألفاظاً وتعبيرات رغم أنها سهلة لكن هو الوحيد الذى يستطيع كتابتها، وهو من الأشخاص القليلين الذين لهم منزلة خاصة فى قلبى»، موضحاً أن حبه ليس مقتصراً على القراء فقط، بل كل من تعامل معه أحبه لأنه واضح ولا يتلوّن.

وأوضح مؤلف سلسلة «فلاش» أن الدكتور أحمد خالد توفيق كان مريضاً منذ سنوات طويلة، وحاول أكثر من مرة إقناعه بالإقلاع عن تدخين السجائر، لكنهما لم يتواصلا منذ 3 سنوات تقريباً.