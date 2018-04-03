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الوطن

ناصر تركي: تأشيرات حج المجاملة سيتم تنظيمها عبر برامج إلكترونية

منذ 30 دقيقة
كتب: عبده أبوغنيمة
ناصر تركي: تأشيرات حج المجاملة سيتم تنظيمها عبر برامج إلكترونية

ناصر تركى نائب رئيس غرفة شركات السياحة

قال ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن تأشيرات الحج المباشرة "المجاملة" التي تصدر للمصريين خارج الحصة الرسمية لمصر سيتم تنظيمها عبر نظام إلكتروني تطرحه السفارة السعودية بالقاهرة، ويكون مرتبط بالمسار الإلكتروني للحج مدون عليه عدد من برامج الحج.

وأضاف لـ"الوطن" انه يحق لشركات السياحة المصرية، وكذلك السعودية التقدم ببرامج يختار الحاج فيما بينها وفقا لنوعية الخدمات المقدمة وأسعارها، لافتًا إلى أن البرنامج يشمل "الاقامة بفنادق بمكة والمدينة والتنقلات الداخلية والإقامة بمخيمات منى وعرفات.

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