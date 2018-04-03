ناصر تركي: تأشيرات حج المجاملة سيتم تنظيمها عبر برامج إلكترونية

قال ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن تأشيرات الحج المباشرة "المجاملة" التي تصدر للمصريين خارج الحصة الرسمية لمصر سيتم تنظيمها عبر نظام إلكتروني تطرحه السفارة السعودية بالقاهرة، ويكون مرتبط بالمسار الإلكتروني للحج مدون عليه عدد من برامج الحج.

وأضاف لـ"الوطن" انه يحق لشركات السياحة المصرية، وكذلك السعودية التقدم ببرامج يختار الحاج فيما بينها وفقا لنوعية الخدمات المقدمة وأسعارها، لافتًا إلى أن البرنامج يشمل "الاقامة بفنادق بمكة والمدينة والتنقلات الداخلية والإقامة بمخيمات منى وعرفات.