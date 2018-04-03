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الوطن

أهم 10 أعمال للراحل أحمد خالد توفيق

منذ 29 دقيقة
كتب: الوطن

من النسخة الورقية

العدد : 2166

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أهم 10 أعمال للراحل أحمد خالد توفيق

الكاتب الروائي الراحل أحمد خالد توفيق

25 عاماً هى تاريخ عمره الأدبى الذى قدم خلاله مجموعة من أشهر روايات عالم الرعب والفانتازيا، جعلته يتربع على عرش هذا النوع من الكتابات، رغم كونه طبيباً متخصصاً فى طب المناطق الحارة واستشارى قسم أمراض الباطنة المتوطنة فى طب طنطا، «الوطن» تستعرض أهم إصدارات «توفيق» التى تنوعت بين السلاسل والمجموعات القصصية والترجمات.

 

ما وراء الطبيعة

سلسلة روايات خيالية بطلها طبيب أمراض دم مصرى متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يستعرض خلالها الطبيب سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التى تعرض لها فى حياته، بدءاً من العام 1959، أو الحكايات التى تصله من أشخاص مختلفين حول العالم، سمعوا عن علاقته بعالم الخوارق، بدأت السلسلة فى عام 1993 وصدر منها 80 عدداً.

 

فانتازيا

سلسلة روايات تخوض فيها البطلة عبير عبدالرحمن تجارب عديدة فى عوالم الخيال والفانتازيا الذى تدخله من خلال جهاز حاسوب معين أو بمجرد نومها، وتخوض الشخصية مغامرة مع شخصية خيالية أو عالم خيالى من أساطير الشعوب، وأحياناً تختلط العوالم مع بعضها أو تتداخل، صدرت عام 1995 وتتكون من 64 عدداً.

 

سفارى

تستعرض هذه السلسلة مذكرات الطبيب علاء عبدالعظيم الذى هاجر إلى الكاميرون حيث يعمل فى وحدة سفارى التى تصطاد المرض فى القارة السمراء، وسط اضطرابات سياسية لا تنتهى، وخلال عمل الطبيب يلتقى بالكثير من الفيروسات القاتلة والسحرة المجانين والمرتزقة والسلسلة تم صدورها عام 1996 فى 52 عدداً.

 

يوتوبيا

وهى أول رواية اجتماعية للكاتب المصرى أحمد خالد توفيق، صدرت فى عام 2008 عن دار ميريت للنشر وحصلت الرواية وقتها على المركز الثانى فى قائمة أكثر الكتب مبيعاً، وتدور أحداث الرواية فى سنة 2023 حيث تتحول مصر إلى طبقتين، الأولى بالغة الثراء وهى «يوتوبيا» المحاطة بسور ويحرسها جنود المارينز والثانية فقر مدقع وتعيش فى عشوائيات.

 

السنجة

تدور أحداث الرواية حول عصام الشرقاوى، كاتب مغمور يعيش فى دحديرة الشناوى، يحاول معرفة حل لغز الكلمة التى كتبتها «عفاف على» بالإسبراى على الجدران قبل أن تلقى بنفسها أمام قطار مقبل وتلقى حتفها، وتعتبر الرواية خليطاً من الفانتازيا والواقعية، وصدرت الطبعة الأولى منها فى 25 من أكتوبر لعام 2012 لدار بلومزبرى مؤسسة قطر للنشر.

 

ممر الفئران

يحكى فيها الكاتب عن عالم كابوسى، يمتزج فيه معنى الظلام بمعانى الجهل والقهر والتخبط، لكنه يقدم هذه المرة رواية مثيرة عن عالم لم يعد النور فيه من حقوق الإنسان الطبيعية، وحيث يتخبط الناس مكفوفين «فى ممر الفئران»، وهم يجهلون أن هناك نوراً خلقه الله، وأنه كان للجميع قبل أن تحتكره فئة محظوظة.

 

نادى القتال

وهى رواية من روايات الأديب الأمريكى تشاك بولانيك وقام أحمد خالد توفيق بترجمتها إلى العربية لدار ميريت للنشر عام 2005، وتحكى الرواية قصة رجل يعانى من الأرق فيبحث عن طريقة ليستطيع النوم، إلى أن يجد الراحة من خلال جلسات العلاج النفسى الجماعى، ثم يقابل صديقه تيلر ديردن وينشآن معاً نادياً للقتال.

 

 

مثل إيكاروس

تدور أحداث الرواية فى عام 2020 حول ثمن معرفة المستقبل، وقال عنها «توفيق» إنها تعد من أقرب الروايات إلى قلبه وتدور أحداثها حول محمود السمنودى الذى دفع ثمن معرفته للحقيقة والمعرفة نبذاً وألماً ومعاناة، منذ طفولته كطفل غريب الأطوار بين أقرانه وكرجل لا يرغب أحد فى الاقتراب منه.

 

 

روايات عالمية للجيب

هى سلسلة روايات صادرة عن المؤسسة العربية الحديثة، وكان الدكتور نبيل فاروق أول من بدأ فى كتابتها حتى العدد السابع، ولكن الدكتور أحمد خالد توفيق كان قد تولى ذلك الأمر نيابة عن الدكتور نبيل نظراً لمشغوليات الأخير، تهتم السلسلة بترجمة أعظم الكتب العالمية إلى اللغة العربية فى يسر وتبسيط وهذا ما يميز السلسلة، وصدرت السلسلة فى 79 عدداً.

 

شآبيب

وهى آخر رواية صادرة للكاتب، حيث تم صدورها خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السابقة ويصطحبنا خلالها الكاتب إلى رحلة ممتعة مليئة بالإثارة من النرويج إلى الولايات المتحدة، مروراً بليبيريا ومصر وأستراليا، قبل أن يستقر عند خط الاستواء، ويطرح خلال روايته العديد من الأفكار الجريئة ليظل السؤال: هل يمكن لرجل واحد أن يُصلح العالم.

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