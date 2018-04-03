رئيس "السكة الحديد": سنراعي الفقراء في زيادة تذاكر القطارات

قال سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، إنه سيتم الانتهاء من تطوير مزلقانات السكة الحديد في مختلف أنحاء الجمهورية في 2022، موضحًا في الوقت ذاته أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل أعلن مهلة 24 شهرًا لانتهاء أعمال تطوير السكك الحديدية بتكلفة 55 مليار جنيه.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الزيادة في تكلفة التطوير يأتي بسبب التعويم وتحرير سعر الصرف، الذي أدى إلى غلاء السولار.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد توقيت زيادة التذاكر، حيث إن الزيادة ستخضع لمعايير تدرسها الوزارة، وسنراعي البعد الاجتماعي للفقراء.