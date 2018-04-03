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الوطن

ضبط 8 مشتبهين بهم في حملة تنفيذ الأحكام بمطروح

منذ 19 دقيقة
كتب: الوطن
ضبط 8 مشتبهين بهم في حملة تنفيذ الأحكام بمطروح

حملة أمنية - صورة ارشيفية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، من ضبط 8 مشتبهين بهم جنائياً، و5 مسجلين شقي خطر، وتنفيذ حكمين جنائيين، و60 حكمًا جزئيًا، و40 حكمًا مستأنفًا، و30 غرامة جزئية، و20 مخالفة جزئية.

ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام، اليوم، بإشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال، وتكثيف الجهود، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة، كما جرى تنشيط الأكمنة الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية، باشتراك جميع قطاعات المديرية، والقوة المرافقة لضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام.

وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المتهمين.

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