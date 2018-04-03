رئيس حي مدينة نصر: إنشاء سوق جديد للباعة الجائلين

قال المهندس مصطفى عبد العزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، إنهم أنشأوا سوقًا جديدًا بديلًا للسوق العشوائى أمام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، من المقرر تشغيله خلال أسبوع أو 10 أيام.

وأكد "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الثلاثاء، انتشار شرطة المرافق بصورة مستمرة، للتصدى لأى بائع يقوم بالبيع خارج السوق الحضاري، الذى دُشن على حساب البائعين بالكامل.

وتابع رئيس حي شرق مدينة نصر، أنه سيكون هناك مكان خاص لشرطة المرافق، لمتابعة أى خروج عن النص من جانب البائعين.