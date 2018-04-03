عاجل| جوجل: نتواصل مع السلطات حول حادث إطلاق النار على شركة يوتيوب

أفادت قناة "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأن شرطة جوجل صرحت بأنها تتواصل مع السلطات حول حادث إطلاق النار بمقر يوتيوب بكالفورنيا.

وسُمع صوت إطلاق نار بالقرب من مقر "يوتيوب" في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما تقول تقارير.

وهرعت سيارات إسعاف إلى المكان، وحذرت الشرطة المواطنين من الاقتراب منه.

وقال شركة "جوجل"، التي تملك "يوتيوب"، إنها تحقق في "حادث إطلاق نار" محتمل.

وأبلغ بعض العاملين في "يوتيوب" عن وجود شخص لا يزال يطلق النار، غير أنه ليس هناك تأكيد لهذه المعلومات.

وحذرت الشرطة الأمريكية المواطنين من الاقتراب من موقع إطلاق النار في كاليفورنيا.