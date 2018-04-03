الإسباني لويس تابوينكا في فعاليات "القاهرة للموسيقى المعاصرة"

يستضيف مهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة بدورته الـ6 عازف الإيقاع والمؤلف الأسبانى لويس تابوينكا في أولى فعاليات المهرجان، والتي من النقرر انعقادها يون 14 أبريل الجاري.

ويقدم العازف الإسباني مشروع صولوز ”وهو مستوحى بعمق من التاريخ المعاصر، كما هو مستوحي من أعمال فرانشيسكو دي جويا المرئية والمثيرة.

ويعقب الفقرة التي يقدمها العازف اﻷسباني ورشة تفاعلية للإرتجالات الحرة يقدمها عازف اﻹيقاع أيمن مبروك من الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء من يوم 14 أبريل الجاري، في روم مكان للفنون Room Art Space (10، وتأتي الدورة السادسة للمهرجان بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومؤسسة أرنست فون سيمنس للموسيقى، ومعهد جوتة بالقاهرة، وصندوق التعاون الدولي لمعهد جوتة، في الفترة من 14 حتى 29 أبريل الجاري، وتنظمه الجمعية الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة.

ويأتي ذلك بمشاركة نخبة متميزة من الموسيقيين المعاصرين والمؤلفين المتميزين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وألمانيا.

وتقام فعاليات المهرجان بقصر المانيسترلي ومجمع الفنون بالزمالك ومركز الهناجر للفنون وعدد من جالريهات القاهرة كالمشربية وأرت توكس، إلى جانب الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعهد جوتة بالقاهرة، مركز الإبداع الفني بالأوبرا، وكونسرفتوار القاهرة، وروم مكان للفنون.

يركز لويس تابوينكا علي الموسيقى المعاصرة والتجريبية، وهو نشط أيضا وفعال في مضمار الارتجال الموسيقى الدولي، وقام بجولات في أوروبا وآسيا والأمريكتين، وشارك في مهرجانات مثل مهرجان مونسترسومر الصيفي (فرايبورج، ألمانيا )، ومهرجان ربيع نيوبري ( نيوبري، إنجلترا ) ومهرجان الأداء الدولي في بوجوتا ( كولومبيا )، ومهرجان إنسمز ( فالنسيا، إسبانيا ) وسامبلر سيريز (برشلونة، إسبانا)، وكرم في عدة مسابقات للإيقاع وحصل على جوائز من قبل حكومة أراجون، وزارة الثقافة في إسبانيا، وهيئة الفولبرايت، كما أنه المؤسس والمدير الفني للمهرجان الدولي للموسيقى التجريبية (FAT) في بورخوس، أسبانيا.

أما أيمن مبروك فهو عازف إيقاع ومنتج من مواليد الاسكندرية نشأ مهتما بأنواع الموسيقى المختلفة وعمل كعازف إيقاع فى العديد من المجاميع الموسيقية العالمية، وتميز بشخصية فريدة في الأداء خاصة في موسيقى الجاز والفلامنكو والأفريقية واللاتينو والموسيقي الشرقية الجادة وشارك في عدد كبير من المهرجانات الدولة للجاز وموسيقى الشعوب.