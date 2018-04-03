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الوطن

الرئيس اليمني يهنئ السيسي بفوره في الانتخابات الرئاسية

منذ 21 دقيقة
كتب: سماح حسن
الرئيس اليمني يهنئ السيسي بفوره في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اليمني تقدم بخالص التهنئة للرئيس بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية، وما عكسته نتائج الانتخابات من الثقة التي يحظى بها لدى الشعب المصري.

كما أعرب الرئيس اليمني عن التقدير لمواقف مصر حكومة وشعبا الداعمة لليمن، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مؤكدًا تطلعه لدفع وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

ومن جانبه أعرب الرئيس عن خالص الشكر للرئيس عبدربه منصور هادي، مؤكداً موقف مصر الداعم لليمن واستقرارها ووحدة أراضيها، ومعرباً عن الحرص على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع بينهما على كافة المستويات.

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