محافظ الدقهلية يقرر الإخلاء الإداري لجميع سكان "العمارة المائلة"

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، قرارًا بالإخلاء الإداري لجميع سكان العقار الكائن بشارع سعد زغلول بمنطقه توريل بالمنصورة، والمعروفة "بالعمارة المائلة"، والمكونة من دور أرضي وتسعة أدوار علوية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، والذي تضمن دراسة وافية عن حالة العقار منذ إنشائه عام 1985 ميلاديًا، وفقا لترخيص بناء صادر له برقم 493 لسنه 1984/ 1985 ميلاديًا، وبعد أن جرى تنفيذه حدث ميل بالعقار، وبناء عليه صدر قرار هندسي رقم 64 لسنه 1994 لإزالة العقار حتى سطح الأرض، ولم يقم المالك للعقار المواطن "ن. ع. م." ، بتنفيذ القرار حتى تاريخه، موضحاً أن رئاسة الحي قامت بمخاطبه المالك لعرض العقار من جانبه على مركز الدراسات بكليه الهندسة بالمنصورة لإعداد تقرير عن حالة العقار ولكنه لم يمتثل لذلك.

وعلى الفور وجه محافظ الدقهلية، رئاسة حي شرق المنصورة، بمخاطبة مركز الدراسات بكلية الهندسة بالمنصورة لإعداد تقرير عن حاله العقار وقيام الوحدة المحلية بحي شرق بسداد الرسوم المقررة وتحصيلها من المالك بالطريق الإداري.

وأشار الشعراوي، أنه ورد بتاريخ أمس تقرير مركز الدراسات بكليه الهندسة بالمنصورة يفيد بأن العقار بحالته الحالية غير آمن نظراً لوجود ميل كبير بالعقار جهة شارع التوحيد يبلغ 153 سم (أي بمتوسط حوالى 15.3 سم في الدور الواحد) بما يمثل ذلك من خطورة كبيرة على السكان والمارة والعقارات المجاورة، موضحًا أن هذا الميل الكبير يمكن أن يتسبب في انهيار العقار بالكامل فوق العقارات المواجهة له في شارع التوحيد في أية لحظة عند وجود ما يطرأ من عوامل مساعدة على هذا الانهيار.

وكلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة الإخلاء الإداري فوراً لجميع السكان والملاك بالعقار، ومن اليوم وفقا للإجراءات الفنية والقانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن وعرض تقرير وافى بما تم من إجراءات لتنفيذ الإخلاء الإداري لجميع سكان العقار وسرعة عرض العقار على اللجان المختصة (المنشآت الآيلة للسقوط والخطورة الداهمة) لتقرير ما يلزم بشأن العقار حرصا على الأرواح والممتلكات والسكان والمارة.