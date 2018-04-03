تسجيل الدخول

الوطن

محافظ الدقهلية يقرر الإخلاء الإداري لجميع سكان "العمارة المائلة"

منذ 8 دقيقة
كتب: صالح رمضان
محافظ الدقهلية يقرر الإخلاء الإداري لجميع سكان "العمارة المائلة"

العمارة المائلة بالمنصورة

أصدر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، قرارًا بالإخلاء الإداري لجميع سكان العقار الكائن بشارع سعد زغلول بمنطقه توريل بالمنصورة، والمعروفة "بالعمارة المائلة"، والمكونة من دور أرضي وتسعة أدوار علوية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من المحاسب حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، والذي تضمن دراسة وافية عن حالة العقار منذ إنشائه عام 1985 ميلاديًا، وفقا لترخيص بناء صادر له برقم 493 لسنه 1984/ 1985 ميلاديًا، وبعد أن جرى تنفيذه حدث ميل بالعقار، وبناء عليه صدر قرار هندسي رقم 64 لسنه 1994 لإزالة العقار حتى سطح الأرض، ولم يقم المالك للعقار المواطن "ن. ع. م." ، بتنفيذ القرار حتى تاريخه، موضحاً أن رئاسة الحي قامت بمخاطبه المالك لعرض العقار من جانبه على مركز الدراسات بكليه الهندسة بالمنصورة لإعداد تقرير عن حالة العقار ولكنه لم يمتثل لذلك.

وعلى الفور وجه محافظ الدقهلية، رئاسة حي شرق المنصورة، بمخاطبة مركز الدراسات بكلية الهندسة بالمنصورة لإعداد تقرير عن حاله العقار وقيام الوحدة المحلية بحي شرق بسداد الرسوم المقررة وتحصيلها من المالك بالطريق الإداري.

وأشار الشعراوي، أنه ورد بتاريخ أمس تقرير مركز الدراسات بكليه الهندسة بالمنصورة يفيد بأن العقار بحالته الحالية غير آمن نظراً لوجود ميل كبير بالعقار جهة شارع التوحيد يبلغ 153 سم (أي بمتوسط حوالى 15.3 سم في الدور الواحد) بما يمثل ذلك من خطورة كبيرة على السكان والمارة والعقارات المجاورة، موضحًا أن هذا الميل الكبير يمكن أن يتسبب في انهيار العقار بالكامل فوق العقارات المواجهة له في شارع التوحيد في أية لحظة عند وجود ما يطرأ من عوامل مساعدة على هذا الانهيار.

وكلف المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة الإخلاء الإداري فوراً لجميع السكان والملاك بالعقار، ومن اليوم وفقا للإجراءات الفنية والقانونية والإدارية المتبعة في هذا الشأن وعرض تقرير وافى بما تم من إجراءات لتنفيذ الإخلاء الإداري لجميع سكان العقار  وسرعة عرض العقار على اللجان المختصة (المنشآت الآيلة للسقوط والخطورة الداهمة) لتقرير ما يلزم بشأن العقار حرصا على الأرواح والممتلكات والسكان والمارة.

 

أخبار متعلقة

رئيس حي منشأة ناصر: العقار المنهار لم يصدر بحقه قرارات هدم أو إزالة

رئيس حي منشأة ناصر: العقار المنهار لم يصدر بحقه قرارات هدم أو إزالة
محافظ القاهرة: العقار المنهار بروض الفرج قديم لم يصدر له قرار إزالة

محافظ القاهرة: العقار المنهار بروض الفرج قديم لم يصدر له قرار إزالة
بعد 6 أشهر.. إزالة العقار المواجه لعقار «الأزاريطة» المائل بالإسكندرية

بعد 6 أشهر.. إزالة العقار المواجه لعقار «الأزاريطة» المائل بالإسكندرية
بالصور| نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال إزالة العقار المائل بالمعادي

بالصور| نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال إزالة العقار المائل بالمعادي
بدء إزالة العقار المائل بقرية "شبرا زنجي"

بدء إزالة العقار المائل بقرية "شبرا زنجي"
إزالة الأدوار المخالفة في "العقار المائل" بغرب المنصورة

إزالة الأدوار المخالفة في "العقار المائل" بغرب المنصورة

التعليقات

أحمد خالد توفيق.. ورحل العراب

أحدث الأخبار

"الكهرباء" تنفي تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات على الفواتير

"الكهرباء" تنفي تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات على الفواتير

محافظ الدقهلية يقرر الإخلاء الإداري لجميع سكان "العمارة المائلة"

محافظ الدقهلية يقرر الإخلاء الإداري لجميع سكان "العمارة المائلة"

موانئ بورسعيد تسجل حركة 24 سفينة

موانئ بورسعيد تسجل حركة 24 سفينة

محافظ دمياط يأمر بإزالة المخالفات والإشغالات في رأس البر

محافظ دمياط يأمر بإزالة المخالفات والإشغالات في رأس البر

رئيس حي مدينة نصر: إنشاء سوق جديد للباعة الجائلين

رئيس حي مدينة نصر: إنشاء سوق جديد للباعة الجائلين

اختيارات الوطن

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"أنا زي السادات".. سبب تفضيل الكاتب أحمد خالد توفيق العيش في طنطا

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

"موعد دفني 3 أبريل".. أحمد خالد توفيق تنبأ بموته قبل 6 سنوات في مقال

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

تنشيط سياحة الإسكندرية بالباليه واليوجا والهيب هوب

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

«الجيم» أيضاً للحوامل: محدش يصلّى على كرسى

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

فيديو على «الفيس بوك» ينقذ حياة أمل رزق: «أنا باموت»

الأكثر قراءة

عاجل