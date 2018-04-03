"الكهرباء" تنفي تحصيل غرامات التخلف عن الانتخابات على الفواتير

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المحولات المصرية يصل جهدها إلى 220 كيلو فولت، مضيفًا أن المصنع، الذي افتتح، اليوم الثلاثاء، يعمل على التصنيع بالجهود الفائقة التي تصل لـ 500 كيلو فولت.

وكشف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، عبر فضائية "ltc"، أن وزارة الكهرباء مهتمة بأن يكون هناك شركاء محليين في التصنيع والإنشاء، موضحًا أن نسبة المكون المحلي للمشروعات الكهربائية تصل لحوالي 100% من مهمات الشبكات وتوزيع الكهرباء.

ونفى "حمزة" ما تردد عن تغريم المتخلفين عن الانتخابات مبلغ 500 جنيه تضاف على فاتورة الكهرباء.