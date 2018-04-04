نائب وزير التعليم يحيل إدارة مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية للتحقيق

أحال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، إدارة مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية بمدينة الخارجة إلى التحقيق لسوء المستوى التعليمي لطلاب المدرسة.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

وقال ناصف أنيسي، مدير عام التعليم العام بتعليم الوادي الجديد، إنه أثناء زيارة نائب الوزير اليوم لمرسة الخارجة الثانوية الزراعية، حيث تفقد بعض الفصول الدراسية، وتابع نائب الوزير مستوي الطلاب التعليمي، ووجد أن الطلاب دون المستوي خاصة في مادة اللغة العربية، حيث ناقش الطلاب وتبين أنهم يحصلون علي مذكرات من إعداد المعلين بالمدرسة بمقابل مادي قيمته 12 جنيها لعدد 6 ورقات وهي ملخص المادة فقط.

وأضاف ناصف أن نائب وزير التعليم يزور المحافظة لمدة يومين يتفقد خلالها مدارس التعليم الفني بمركزي الخارجة والداخلة.