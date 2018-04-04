غلق إداري لمصنعي حلويات لتشكيلهما خطر على الصحة في بني سويف

أصدر المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم، قرارا إداريًا بغلق مصنعين للحلويات بمدينة بني سويف، لتشكيلهم خطرا على الصحة العامة.

ورصدت حملة من مكتب مراقبة الأغذية ببني سويف التابع لمديرية الصحة عدد من المخالفات والمخالفات التي تشكل خطرا على الصحة العامة داخل مصنعين للحلويات أحدهما بدون ترخيص بمدينة بني سويف.

وحررت الحملة مذكرة بالواقعة وبعرضها على المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف والذي أصدر قرار بالغلق الإداري للمنشأتين لحين تلافي السلبيات التي رصدها فريق مراقبة الأغذية.