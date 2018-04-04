خلال 2018.. 4 أبحاث علمية ومشروعات تحدث لأول مرة في مصر والشرق الأوسط

وسط اهتمام الدولة بالبحث العلمي والتكنولوجي، والسعي لاقتناص الريادة العلمية والتكنولوجية في المنطقة، شهد عام 2018 افتتاح والإعلان عن عدد من المشروعات والأبحاث والدرجات العلمية والتكنولوجية، في الوزارات والجامعات والمؤسسات المصرية، والتي تعتبر الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، "الوطن" ترصد في التقرير التالي 4 مشروعات وقرارات علمية هامة تم الإعلان عنها منذ بداية عام 2018.

- في يناير الماضي أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فتح باب الالتحاق للحصول على درجة الماجستير في طب المراهقين بقسم الأطفال بالجامعة، وذلك لأهمية فترة المراهقة التي يواجه بها الشباب الكثير من التغيرات البيولوجية والنفسية والاجتماعية، وهو البرنامج الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

- في الأول من أبريل الحالي، أعلن المركز القومي للبحوث أكبر الجهات البحثية في مصر، التعاقد مع الاتحاد الأوروبي برنامج البحوث والتنمية والابتكار RDI على مشروع بحثي جديد، لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب، بعدما أقام أول مفاعل ضوئي حيوي لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب كمصدر بديل للطاقة لأول مرة فى مصر وقارة إفريقيا والشرق الأوسط، ما سيساهم في إيجاد حل يخفف من أزمة الطاقة فى مصر، وذلك بالتعاون مع الجانب الهولندى.

ومن أهم المواد الصيدلية المنتظر إنتاجها من الطحالب في إطار هذا المشروع بعض المركبات التي تساهم في خفض معدلات السكر بالدم وعلاج لمرض الزهايمر وأدوية لضبط وزن الجسم، كما يتم انتاج كميات كبيرة من مادة بيتا كاروتين المضادة للأكسدة والتي تفيد كثيرا في الوقاية من مرض السرطان.

- وفي الثالث من أبريل، افتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة خط إنتاج الأسمنت الذي يتم تشغيله باستخدام تكنولوجيا الوقود البديل، وذلك بالشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 6000 طن يومي، والذي يستخدم للمرة الأولى في مصر والشرق الأوسط

وأكد الوزير، أن تلك الخطوة تستهدف استبدال مصادر الطاقة التقليدية بأخرى من المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية لتصل كميتها إلى 185 ألف طن سنوي، والتي تمثل نسبة تصل إلى 35% من إجمالي حجم الوقود المستخدم الأمر الذي سيساهم في تقليل فرص حرق مثل هذه المخلفات في غير مكانها وبالتالي خفض نسب تلوث الهواء خاصة وقت نوبات التلوث الحادة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

- وفي نفس اليوم، شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتتاح مصنع محطات محولات الجهد العالي "XD- EGEMAC" لإنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت" بالإضافة إلى مهمات الـGIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق بالسويس، وقال وزير الكهرباء، إن المصنع يعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت، بالإضافة إلى مهمات الـGIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق.