القرص بـ200 جنيه.. ما هو عقار الكبتاجون المتسبب في أزمة الحاجة سعدية؟

تطورات جديدة شهدتها قضية "الحاجة سعدية"، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة بالدقهلية، أن المتهم الرئيسي في القضية، عضو في تشكيل عصابي دولي لتهريب المواد المخدرة، مؤكدًا خلال اعترافاته أنه وضع داخل حقيبة السفر التي تم ضبطها مع سالفة الذكر أثناء دخولها الأراضي السعودية لأداء فريضة العمرة، 22 ألف قرص من عقار "الكبتاجون المخدر".

"الوطن" تواصلت مع أطباء، لمعرفة تفاصيل وخطورة عقار الكبتاجون المخدر، حيث يقول الدكتور أحمد أبو طالب، الخبير في الأدوية وعضو نقابة الصيادلة، إن العقار عبارة عن أقراص مخدرة مستخلصة من "الأمفيتامينات" تستخدم في تنشيط حسم الإنسان لمدة تصل إلى 24 ساعة متواصلة.

"الكبتاجون" يعد من أخطر أنواع المخدرات الموجودة في مصر والعالم، لخطورته الكبيرة على الإنسان، وفقًا لـ"أبو طالب"، موضحًا أنه مصنف جدول أول مخدرات، ويبلغ سعر القرص الواحد من العقار نحو 200 جنيه ويتم تداوله بشكل كبير في دول الخليج.

العقار يؤدي إلى شلل في الأطراف وصداع دائم ورعشة في اليدين وترجيع مستمر، هي الأعراض الإنسحابية لـ"الكبتاجون" حسب حديث الخبير في الأدوية، علاوة على عدم القدرة على الكلام والتحرك وتأثيره الشديد على الجهاز العصبي والمركزي.

يمكن لأي شخص العلاج من هذا المخدر الشديد من خلال حجزه في المصحة وإعطائه بعض الأدوية المخدرة الأقل تأثيرًا منه، وفقًا لـ"أبو طالب"، علاوة على المتابعة والملاحظة المستمرة له وإعطائه بعض الحبوب المنومة.

الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، أوضح أن الكبتاجون عبارة عن مادة حاقنة لها أضرار كبيرة حيث تؤدي إلى اضطراب في الأوعية الدموية والمخية، ما يؤدي إلى زيادة العبء على عملية ضخ الدم في القلب والذي قد يتسبب في تصلب الأوعية.

المادة المخدرة قد تؤدي إلى وفاة المتعاطين نتيجة تسببها في وقف نبضات القلب، حسب حديث "فرويز" لـ"الوطن"، علاوة على فقد المتعاطي لها الوعي بما يدور حوله، بالإضافة إلى تأثيره على التنفس لدى الأشخاص المتعاطين.