"المصريين الأحرار": القيادة السياسية تبذل جهدا خارقا للارتقاء بالدولة

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن القيادة السياسية للدولة المصرية تبذل جهدا خارقا للارتقاء بالدولة على كل الأصعدة، ولاسيما بأننا أصبحنا نعيش ما يشبه الحياة سياسيا وإعلاميا وغيرها ولذا يتعين التطوير من أنفسنا.

وقال خليل في تصريحات له: "إن كل القطاعات عليها إصلاح ذاتها ومواجهة نفسها بعيوبها حتي لا نصبح كالإنسان الذي يتناول الفيتامينات وصحته بالأساس ضعيفة، والعمل على التطور ومواجهة مشكلاتنا وإصلاحها".

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن جميعًا يلمس المجهود الخارق للرقابة الادارية ومن خلال عملنا على الأرض وتواصلنا مع الشارع نستشعر آثار أدائها أما عن تكرار جرائم الفساد هو ما يحتاج دراسة وتحليل من خلال علم الاجتماع.