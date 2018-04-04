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الوطن

رئيس "المصريين الأحرار": تعيين الكفاءات أمر ضروري بعيد عن المحسوبية

اليوم AM 05:44
كتب: محمد حامد
رئيس "المصريين الأحرار": تعيين الكفاءات أمر ضروري بعيد عن المحسوبية

عصام خليل

توقع الدكتورعصام خليل، رئيس حزب«المصريين الأحرار»، إجراء انتخابات المجالس المحلية أواخر العام الحالي نظرا لعدم إصدار قانونها الخاص حتى الآن.

 وقال خليل في تصريحات له، إن إصلاح الأمور لا يحدث بين ليلة وضحاها ولذا استهدفت الدولة أولويات إنشاء وتأسيس بنية تحتية قوية خلال السنوات الماضية، وبات هناك ضرورة العمل على إصلاح كل منظومة والعمل من خلال كفاءات.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أن الشباب المصري بالخارج حقق نجاحا مبهرا في العديد من الشركات العالمية، ولهذا الاعتماد على الكفاءات أمر غاية الضرورة والأهمية، مشددا على أن القيادة السياسية تضع رؤيتها للبلاد وهناك جهات تنفيذيه هي المعنية بالتطبيق.

وأشار إلى أن التكاسل عن أداء الموظف أو المسؤول في موقعه دوره يعد نوعا من الفساد، ولهذا يجب تطبيق فكرتين الأولى ترسيخ انتماء الفرد لعمله والثانية الثواب والعقاب.

وتابع: "أن تعريف الكلمات بصورة صحيحة أمر غاية الأهمية، وعلى سبيل المثال التوريث لا ينطلي على فكرة تعيين شخص كفء بموقع عمل فيه والده مثلا طالما تنطبق عليه المعايير ويخضع للثواب والعقاب، مؤكدا أن توظيف إمكانيات وكفاءات الشباب أمر غاية الأهمية والضرورة بعيدا عن المحسوبية أو الوساطة".

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