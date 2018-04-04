عصام خليل: استعادة الشخصية المصرية كسابق عهدها أولوية المرحلة المقبلة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، إن أولويات المرحلة المقبلة استعادة تكوين الشخصية المصرية وإعادة صياغتها دور الجميع أحزاب وإعلام وفنون وثقافة.

وأضاف خليل في تصريحات له أن الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إعجازات في تحقيق بنية تحتية واقتصاد حقيقي للدولة وبات مهمًا العمل على تطوير الفرد "المواطن".

وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجه المصريين حاليًا فقدان الثقة سواء بالنفس او الآخرين بالتبعية وهو ما يستلزم معالجتها باستعادة الثقة في أنفسنا لنتبادل الثقة بيننا جميعًا.

وتابع: "أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأربع إعجاز وبات ضروريا تضافر جميع المصريين للعمل على استعادة الشخصية المصرية كسابق عهدها ولو استغرقت وقت طويلًا".