وزير الزراعة: زيادة الصادرات الزراعية بـ500 ألف طن وفتح 12 سوقا جديدة

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن الصادرات الزراعية من المصادر المهمة للدخل القومي، موضحًا أن الصادرات زادت بحوالي 500 ألف طن، وأنهم قاموا بفتح حوالي 12 سوقًا في دول مختلفة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن المنتج المصري سفير لمصر في الدول الأخرى، ولذلك نحرص على أن نصدر منتجا بجودة عالية، ولذلك فالمنتج المصري مطلوب في الدول الأخرى.

وأكد البنا أن مشروع الـ100 ألف فدان صوب سيساعد على زيادة الصادرات أيضًا، متابعًا: "نعمل جاهدين لاستصلاح 20 ألف فدان في المنيا، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشائر كثيرة في الفترة المقبلة لصالح المواطن المصري".