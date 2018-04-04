سائق يقتل عاملا ويصيب آخر بسيارته لخلاف على تحميل كراتين بسوهاج

لقي حارس بشركة طمصر الخير" مصرعه وأصيب آخر بكسور وكدمات متفرقة، إثر اصطدام سيارة بهما لخلاف مع قائدها على أولوية تحميل كراتين بمخزن الشركة بحي الكوثر بسوهاج، وضبط المتهم واعترف بارتكاب الجريمة.

وتلقي اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة الكوثر بوجود مشاجرة بمنطقة الهناجر، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أنها بين "طرف أول" (علي.ح.س – 40 عانا حارس بشركة مصر الخير) "متوفى"، (عنتر.ص.م – 54 عاما حارس بذات الشركة) مصاب بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ونقل لمستشفى سوهاج الجامعي، ويقيمان بناحية الحواويش القبلية دائرة مركز أخميم، "طرف ثان" (علي.ا.ح.ا – 42 عاما سائق) مصاب سحجات بالرأس، و(ميدو.ع.ح – 35 عاما قائد السيارة رقم هـ د أ 7835 – ويقيمان بناحية السلاموني دائرة مركز أخميم.

وتبين أن سبب المشاجرة أولوية تحميل كراتين "مصر الخير" من الشركة استقل على أثرها الثاني من الطرف الثاني السيارة قيادته والاصطدام بالطرف الأول، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الطرف الثاني والسيارة، وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم أخطرت النيابة العامة والتي انتقلت وقررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 147 إداري.