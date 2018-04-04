تعرّف على إجراءات وشروط العمل الجديدة للمصريين بالأردن

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن وزارة القوى العاملة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات المستحدثة بشأن العمالة المصرية، مؤكدا في تصريحات صحفي اليوم، أن الممثل العمالي بالأردن أكد أن القوى العاملة الأردنية سمحت للعمال المصريين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل شريطة إبراز وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول أو وثيقة صادرة عن السفارة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد أن العامل تقدم بطلب تجديد جوازه المنتهى.

وتابع: يسمح للعمال المصريين بإصدار تصريح عمل ممن يحملون وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول من السفارة في الأردن، تؤكد أن العامل قد تقدم للسفارة بطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد على أن يتم ختم تصريح العمل على جواز السفر الجديد حين صدوره.

واستيفاء رسم تصريح عمل 50 دينارا فقط ورسم قدره 100 دينار فقط لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عن كل سنة من السنوات السابقة من أصحاب العمل للعمال الوافدين الذين يحملون تصاريح القطاع الزراعي، والذين يرغبون في تجديد تصاريحهم أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد، على أن يتم استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.