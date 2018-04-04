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الوطن

مدير "أزهرية جنوب سيناء" يكرم الطالب المثالي على مستوى الجمهوية

منذ 14 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
مدير "أزهرية جنوب سيناء" يكرم الطالب المثالي على مستوى الجمهوية

الطالب المثالي

قال الشيخ جمال حبيب مدير المنطقة الازهرية بمحافظة جنوب سيناء، إن القرآن الكريم حثنا على النظافة والالتزام والعمل في الوقت نفسه، موضحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة ما معناها "إن النظافة من الإيمان والله جميل يجب الجمال".

وأضاف حبيب، خلال كلمته في تكريم الطالب محمود سعد بدير شعبان الطالب بالمرحلة الإعدادية لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي: "الإسلام دين حرص على أن يكّون الإنسان مثاليا في كل شيء حتى في حياته الشخصية".

وكرم الطالب مصطفى أشرف مصطفى بعد حصوله على المركز الرابع في المسابقة نفسها بالنسبة للتعليم الثانوي.

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