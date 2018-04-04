تكريم اسم إبراهيم نافع في حفل «جائزة الصحافة العربية» بدبي

كرّم نادي دبي للصحافة العربيّة، اليوم الأربعاء، اسم الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الأهرام» الأسبق في حفل «جائزة الصحافة العربية».

وتسلّم الجائزة نجل الكاتب الصحفي الكبير من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.

وحصدت «الوطن»، ثلاثة من جوائز «الصحافة العربية»، ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي.

والزملاء الفائزون هم: جهاد عباس ومحمد الليثي عن فئة «الصحافة الشبابية» و محمد رياض عن موضوعه: أحمد عبيدة.. احتراق ونهوض «طائر النار» في فئة «الصحافة الثقافية».